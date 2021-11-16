

К Саакашвили не пустили личного врача

16.11.2021 13:17





Личному врачу Михеила Саакашвили вновь не разрешили посетить пациента. Николоз Кипшидзе провел возле тюрьмы несколько часов. Как он сказал в беседе с журналистами, причина отказа ему неизвестна.



«5 минут назад мне сообщили, что сегодня я не смогу войти, приходите завтра. Причину мне не говорят ... Тина [Бокучава] была внутри, ее не выпускали, меня не впускали… Сейчас мне сказали, что сегодня уже не будут впускать», - сказал Николоз Кипшидзе.



Михеила Саакашвили посетила депутат «Национального движения» Тина Бокучава. Она говорит, что при выходе ее надолго задержали и не выпускали. Она предполагает, что они задержали ее надолго именно потому, чтобы не впустить к Михеилу Саакашвили Николоза Кипшидзе.



Как отметила Бокучава, это можно объяснить тем, что они хотели помешать личному врачу бывшего президента Николозу Кипшидзе войти к Михеилу Саакашвили.



«Факт, что я не могу сказать этого обо всех сотрудниках этой тюремной администрации, поскольку здесь есть сотрудники, которые действительно являются добросовестными профессионалами, которые обеспокоены текущей ситуацией, но также факт, что в этой тюремной администрации есть мучители, садисты, которые не позволяли мне покинуть здание тюрьмы. Это все происходило, наверное, на протяжении двух часов. Я довольно быстро закончил встречу с президентом Саакашвили, поскольку нам нужно было поговорить об одном конкретном случае, он поинтересовался участниками голодовки, в первую очередь Елене Хоштария, состояние которой день ото дня ухудшается. Затем администрация тюрьмы не позволила мне покинуть здание. Сначала из-за определенной задержки я не могла выйти из здания больницы, причину которой я не поняла, затем мне не позволяли вынести корреспонденцию, пояснили, что в связи с этим они должны составить протокол и больше часа они составляли непонятный протокол.



Меня не выпускали из здания тюрьмы, Николоза Кипшидзе не впускали внутрь, я не знаю, чем они руководствовались. Возможно, что моя задержка была связана с тем, что они не хотели впускать к Саакашвили Николоза Кипшидзе и сказать, что у Саакашвили с визитом находится Тина Бокучава. Моя встреча закончилась очень скоро. Одной из причин мне назвали, что у меня не было возможности вынести корреспонденцию, и использовали это в качестве предлога, чтобы задержать меня,», - отметила Бокучава.



«Видимо, меня не выпускали, чтобы использовать этот предлог для того, чтобы не впустить Николоза Кипшидзе. Я не так долго встречалась с Михеилом Саакашвили», - сказала Тина Бокучава.





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