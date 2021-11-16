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Посол Германии: Ужасает, когда каждый день на тот свет направляются два больших автобуса, полные грузин


16.11.2021   13:23


Ужасает, когда каждый день на тот свет направляются два больших автобуса, полные грузин, - об этом посол Германии в Грузии Хуберт Книрш заявил в интервью «IPN», говоря по теме управления пандемией.

По словам посла, у Германии была готова вакцина для доставки в Грузию, однако потребность в ней больше не возникла, так как многие в стране отказались ее делать.

«Ужасает, когда каждый день – позвольте воспользоваться драматичной метафорой - на тот свет направляются два больших автобуса, полные грузин. Очень много людей не привились по разным причинам. У нас была готова вакцина для доставки в Грузию, однако потребность в ней больше не возникла. В некоторых странах был вновь введен различного типа «локдаун». Ясно одно: нельзя, чтобы ковид стал длительным состоянием - ни в Грузии, ни где-нибудь еще», - заявил Книрш.

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