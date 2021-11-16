

Министр юстиции: Мы не обязаны впускать к заключенному Народного защитника Украины

16.11.2021 14:06





Законодательством Грузии не предусмотрен вход Народного защитника Украины и в этом нет необходимости, у нас нет такого обязательства, - об этом заявил министр юстиции Рати Брегадзе, отвечая на вопрос журналистов о том, почему Народного защитника Украины Людмилу Денисову не впустили к Михеилу Саакашвили.



При этом, по заявлению Рати Брегадзе, причиной отказа является защита здоровья бывшего президента.



«Что касается причины, почему не впустили, мы пояснили, и я еще раз подчеркиваю, что законодательством Грузии не предусмотрен вход Народного защитника Украины и в этом нет необходимости, у нас нет такого обязательства. Соответственно, когда заключенный находится в лечебном учреждении, мы обязаны максимально постараться, чтобы его здоровье было защищено до конца, и, как я уже говорил вам, именно по этим мотивам г-жу Народного защитника пока не впустили. Также поступило письмо через МИД и, естественно, мы обязательно вернем ответ. В предыдущем случае, когда Денисова побывала и сделала одностороннее заявление, наверное, было бы хорошо, если бы мы тогда встретились, чтобы она выслушала нашу позицию и были бы приняты во внимание позиции обеих сторон, потому что в первый раз, когда она была в 12-м учреждении и вышла, сделала только одностороннее заявление и не спросила нас, даже не задала вопрос о том, соответствовала ли предоставленная ей информация правде», - сказал Брегадзе.



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