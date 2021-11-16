

Паата Бурчуладзе приехал в Грузию, чтобы присоединиться к акции голодовки

16.11.2021 14:13





Известный оперный певец Паата Бурчуладзе объявляет голодовку, требуя перевода третьего президента в многопрофильную клинику. По его словам, именно для этого он вернулся в Грузию сегодня.



Пока неизвестно, где он будет находиться во время голодовки. Информация о том, что он будет находиться в консерватории не соответствует действительности.



«Кроме того, что они Михеила Саакашвили не отвезли в многопрофильную клинику, они еще опубликовали постыдные кадры, поставили в неловкое положение всю Грузию, поэтому я и приехал.



Хочу выразить свой скромный протест и объявить голодовку. Я не хочу участвовать в убийстве моего президента. Если мы потеряем Саакашвили, мы потеряем Грузию; мы потеряем то ясное и светлое прошлое, которое у нас было», - заявил Бурчуладзе в международном аэропорту Тбилиси.



Третий президент Грузии голодает уже 47 дней. Депутаты и врачи также объявили голодовку с требованием перевода Михеила Саакашвили в многопрофильную клинику.



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