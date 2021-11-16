

Гарибашвили: Мы уважаем и поддерживаем достоинство и свободу каждого гражданина

16.11.2021 14:14





«Поздравляю каждого гражданина нашей страны, все грузинское общество с Международным днем толерантности! Желаю вам добра, любви и взаимного уважения», - заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили.



По словам главы правительства, 16 ноября Грузия вместе с мировым сообществом отмечает Международный день толерантности, что еще раз доказывает, что люди, их достоинство и права являются важнейшей ценностью для человечества.



«Сегодняшний день еще раз напоминает нам о том, что общество, основанное на принципах равенства и терпимости, является прочной основой демократического государства.



Взаимное уважение и толерантность - фундаментальные ценности, которые сделали Грузию родиной для многокультурного, многонационального и многоконфессионального населения, обеспечивая при этом сохранение их самобытности.



Как европейская страна, Грузия уважает и разделяет общие европейские ценности, где Конституция гарантирует защиту общепризнанных прав человека и основных свобод.



Мы уважаем и защищаем достоинство и свободу каждого гражданина», - говорится в заявлении премьер-министра, опубликованном на официальной странице правительства Грузии в Facebook.



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