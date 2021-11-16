

Министр юстиции: Медики ежедневно будут предоставлять общественности информацию о состоянии Саакашвили

16.11.2021 14:41





Рати Брегадзе: Мы пригласили группу врачей, которые будут ежедневно предоставлять вам информацию

16 Ноября, 2021 12:16



Рати Брегадзе: Мы пригласили группу врачей, которые будут ежедневно предоставлять вам информацию

В сотрудничестве с Министерством здравоохранения пенитенциарная система пригласила дополнительные группы врачей, которые постоянно следят за состоянием здоровья Михеила Саакашвили и оказывают ему соответствующую медицинскую помощь.



Об этом на брифинге заявил министр юстиции Рати Брегадзе.



По его словам, медики ежедневно будут предоставлять общественности исчерпывающую информацию о состоянии здоровья третьего президента.



«Учитывая высокий общественный интерес и тот факт, что дезинформация о состоянии здоровья Саакашвили распространяется ежедневно, группа врачей будет ежедневно давать разъяснения о состоянии его здоровья и предоставлять общественности исчерпывающую информацию. Это раз и навсегда положит конец распространению дезинформации», - сказал министр.



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