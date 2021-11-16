

Саакашвили призвал международное сообщество выступить против «правления в стиле Путина»

16.11.2021 16:27





Третий президент Грузии Михеил Саакашвили обратился к международному сообществу и призвал своих друзей по всему миру выступить против «правления в стиле Путина в Грузии».



«С первого октября я нахожусь в плену у Владимира Путина и его местного слуги, грузинского олигарха Иванишвили, с 1 октября, что по оценке Amnesty International «не просто выборочное правосудие, но и вопиющее политическое возмездие», а согласно украинскому Омбудсмену — «явным актом пыток».



Сегодня меня во второй раз не пустили на судебное заседание. Вчера группе депутатов Европарламента отказали во встрече со мной.



Я голодаю 46 дней, протестуя против нарушения моих основных прав, в то время как десятки тысяч граждан Грузии каждый день выходят на улицы Тбилиси и других городов в знак протеста против авторитарной практики правительства.



Несмотря на ухудшение состояния моего здоровья, вопреки рекомендациям Народного защитника Грузии и врачей, правительство продолжает отказывать мне в переводе в гражданскую клинику», — сказано в Facebook обращении Саакашвили.



Я призываю своих друзей по всему миру, которым небезразлична свобода, выступить против роста беззакония и правления в стиле Путина в Грузии, стране, где люди борются за демократию и которая когда-то считалась маяком свободы.



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