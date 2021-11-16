

Омбудсмен создала группу разнопрофильных экспертов для оценки состояния Саакашвили

16.11.2021 16:31





Народный защитник пригласила группу медицинских экспертов для оценки состояния обвиняемого/осужденного Михеила Саакашвили.



Цель группы - оценить, в какой степени защищено право Михеила Саакашвили на здоровье в медицинском учреждении №18 и будет ли в этом учреждении ему оказана адекватная медицинская помощь после длительной голодовки заключенного.



Омбудсмен призывает Министерство юстиции/Специальную пенитенциарную службу обеспечить регулярные посещения этого многофункционального совета и не препятствовать их эффективной работе.



«Михеил Саакашвили объявил голодовку 47 дней назад, что может представлять серьезную угрозу для его здоровья и жизни.



Народный защитник решил использовать предоставленные ему законом полномочия и создал многопрофильную группу экспертов для мониторинга эффективности государственных медицинских услуг, предоставляемых заключенным.



В связи с делом заключенного Михеила Саакашвили Народный защитник пригласил следующих специалистов в области медицины, отличающихся своей квалификацией и добросовестностью:



Георгий Григолия - анестезиолог-реаниматолог



Григоли Хурцидзе - заболевания внутренних органов



Георгий Качарава - кардиолог



Георгий Папиашвили - кардиолог/аритмолог



Аида Гозалова - врач-гематолог, клинический онколог, специалист по паллиативной медицине



Мамука Мачаидзе - инфекционист, терапевт



Тенго Цуладзе - невролог



Нино Заврашвили - врач-эндокринолог



Мераб Кавтарадзе, доктор медицинских наук, врач, работающий в аппарате Народного защитника на основании трудового договора, также будет задействован в деятельности группы. При необходимости состав группы будет расширен за счет участия специалистов в других областях медицины.



Народный защитник будет руководствоваться заключениями группы в процессе разработки своих предложений и рекомендаций в отношении Михеила Саакашвили», - говорится в заявлении.



• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





