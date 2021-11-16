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Гамкрелидзе о Саакашвили: «Избавим этот вопрос от политики, сегодня он пациент»


16.11.2021   16:48


Глава Национального центра контроля заболеваний (NCDC) Амиран Гамкрелидзе заявил, что желает, чтобы вывод по вопросу Михеила Саакашвили подготовил расширенный консилиум врачей, передает Netgazeti.

По его словам, если расширенный консилиум постановит, что нужно перевести экс-президента в многопрофильную гражданскую клинику, «ему нужно поверить».

«Доверимся им и избавим этот вопрос от политики, сегодня он пациент», — подчеркнул Гамкрелидзе.

Он отметил, что является соавтором закона о Правах пациентов и указал, что право пациента является одним из верховных прав.

По его словам, оба консилиума, которые изучали состояние здоровья Саакашвили, укомплектованы высококвалифицированными специалистами, которые и должны определить, какая помощь ему требуется и где её лучше оказать.

Журналисты сказали Гамкрелидзе, что его позиция отличается от позиции Минздрава, согласно которому надобность в консилиуме отпала. Глава NCDC ответил, что сделал это заявление как врач, а не как руководитель ведомства.

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