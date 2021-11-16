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Омбудсмен Украины о Саакашвили: «правительству есть что скрывать»


16.11.2021   16:53


По словам Народного защитника Украины Людмилы Денисовой, после нескольких часов попыток попасть к третьему президенту, ей все равно отказали в посещении больницы при тюрьме в Глдани, где находится Михеил Саакашвили.

«В одной части своего ответа они говорят, что состояние Михеила Саакашвили удовлетворительное, что подтвердил Страсбургский суд. Во время отказов они просто пишут, что с учетом состояния здоровья Михеила Саакашвили, который по-прежнему отказывается от жизненно необходимой медицинской помощи, а также для того, чтобы его здоровье и безопасность были защищены, будут допущены только те посетители, которые определены Кодексом содержания под стражей. Насколько я понимаю, теперь визит возможен только для родственников и адвокатов, а также нашего консула», — сказала Денисова журналистам.

При этом Денисова добавила, что, по ее мнению, «правительству есть что скрывать».

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