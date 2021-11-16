

Адвокат: любое заявление властей, будто они заботятся о Саакашвили, является фарисейством

16.11.2021 17:14





Заявление министра юстиции еще раз говорит о том, что Рати Брегадзе причастен к преступной деятельности. Они пытали Михеила Саакашвили и помимо его воли перевели его туда, где происходит психологический террор. Любое заявление, будто они заботятся о Саакашвили, является лицемерием – так оценивает адвокат третьего президента Михеила Саакашвили Бека Басилая заявления министра юстиции Грузии Рати Брегадзе.



Кроме того, адвокат также отреагировал на вопрос о недопущении омбудсмена Украины в 18-е медицинское учреждение. По заявлению Басилая, это решение является продолжением политической мести.



«Это люстрация того, насколько грубо нарушаются права человека против Саакашвили. Не позволив народному защитнику Украины встретиться с гражданином Украины, это является продолжением политической мести», - отметил Бека Басилая.



Что касается судебного процесса над Михеилом Саакашвили по делу о незаконном пересечении государственной границы Грузии, адвокат сказал, что непонятно, почему до сих пор Саакашвили не присутствует на процессах и почему дело Саакашвили было отделено от дел Элгуджи Цомая, отца и сына Цоцория или Нариманидзе, «когда этим людям было предъявлено совместное обвинение и содержание обвинений фактически идентично».





• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ





