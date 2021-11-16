

Каха Каладзе: Все делается для его здоровья

16.11.2021 18:17





По словам мэра столицы Кахи Каладзе, государство делает все, чтобы обеспечить безопасность заключенного Саакашвили. Об этом он сказал в беседе с журналистами.



Каха Каладзе подчеркнул, что для него сейчас главное - это та работа и те проекты, которые ведутся в столице и должны быть реализованы в будущем.



«Я воздержусь от заявлений о Саакашвили. Я много раз говорил, что не собираюсь об этом говорить, потому что сейчас для меня главное - это работа, которую мы должны делать.



Надо осуществить много проектов. Государство делает все возможное, чтобы обеспечить безопасность каждого заключенного, в том числе и Саакашвили. Все делается для его здоровья», - сказал мэр Тбилиси.



На вопрос журналистов, защищены ли права Михеила Саакашвили и кто несет ответственность за его здоровье, Каха Каладзе сказал, что его права защищены и что пенитенциарная служба несет ответственность за здоровье бывшего президента.



«Конечно, права всех заключенных защищены. Я не хочу вдаваться в полемику по этому поводу. Соответствующие службы сделали сегодня комментарий по поводу медицинского оборудования, дополнительных медицинских бригад и всего необходимого. За это отвечает пенитенциарная служба», - сказал мэр столицы.



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