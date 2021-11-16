

Гибрадзе: Перед отъездом за границу необходимо обновить Covid-паспорт, взятый в Доме юстиции

16.11.2021 18:20





Перед отъездом за границу необходимо обновить Covid-паспорт, взятый в Доме юстиции, — об этом заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



По его словам, выданные с завтрашнего дня Covid-паспорта будут действительны в системе.



Георгий Гибрадзе объяснил, как гражданин может получить Covid-сертификат.



«Грузия присоединилась к единому пространству цифровых Covid—паспортов, членами которого на данный момент являются 49 стран. Соответственно, выданные Грузией Covid-сертификаты о вакцинации, перенесенной инфекции и ПЦР-тестировании будут включены в это общее пространство.



Все технические работы, связанные с этим подключением, будут завершены сегодня, а с завтрашнего дня мы полностью подключимся к единой системе. Чтобы использовать этот Covid-сертификат, мы можем загрузить соответствующее приложение под названием Georgia e-Health из app store и google store, пройти довольно простую регистрацию, и вся информация о нас, связанная с нашими вакцинациями, ПЦР-тестированием и перенесенной ковид-инфекцией, автоматически появится на наших телефонах. С помощью этого приложения, которое генерирует наши QR-коды, мы сможем подтвердить наш статус.



Кроме того, соответствующий Covid-паспорт будет выдан в Доме юстиции. Уже завтра выданные Covid-паспорта также будут действительны для идентификации в этой системе. К сожалению, технически система не позволяла применять ту же систему к уже выданным Covid-паспортам. Любой Covid-паспорт, выданный с завтрашнего дня, будет автоматически включен в систему. Перед отъездом за границу необходимо обновить Covid-паспорт, взятый в Доме юстиции», — отметил Георгий Гибрадзе.



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