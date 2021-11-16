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Активисты в Батуми объявили голодовку в поддержку Саакашвили
16.11.2021 18:25
Активисты Каха Микеладзе и Алеко Беридзе объявили голодовку в батумском офисе «Единого национального движения». Они требуют перевода экс-президента Михеила Саакашвили в многофункциональное медицинское учреждение.
«И вообще мы требуем его освобождения. Невозможно говорить о праве на справедливое судебное разбирательство, когда его ограничивают даже в праве присутствовать на суде. Это средневековая инквизиция», — сказал Каха Микеладзе.
Напомним, 15 ноября 5 членов городского собрания Зугдиди и 6 членов Сакребуло Рустави от «Единого национального движения» прибегли к крайней форме протеста. 14 ноября голодовку объявили 10 депутатов парламента Грузии.
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