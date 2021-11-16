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По инициативе Народного защитника создана группа разнопрофильных экспертов
16.11.2021 18:25
По словам Народного защитника Грузии Нино Ломджария, целью создания многопрофильной группы экспертов будет оценка состояния здоровья Михеила Саакашвили и качества медицинских услуг пенитенциарной службы.
По ее словам, медицинская группа планирует войти в учреждение в ближайшее время. Нино Ломджария надеется, что у этой группы не будет препятствий для входа.
«Как я уже сказала, мы даем этой группе полномочия омбудсмена, поэтому они войдут в учреждения в качестве представителей омбудсмена, как это предусмотрено законом об омбудсмене. Если эта группа будет сталкиваться с препятствиями, это означает, что пенитенциарная служба отказывает Народному защитнику и ее представителям посещать заключенного в тюрьме, что является не только административным правонарушением, но также может квалифицироваться как уголовное преступление. Пока у нас не было проблем с посещением заключенных, и я надеюсь, что в будущем, особенно в случае с Саакашвили, у нас не будет этой проблемы», — заявила Нино Ломджария.
Ломджария говорит, что при принятии решения о переводе Саакашвили в гражданскую клинику важно мнение медицинских представителей.
«Эти эксперты расскажут нам, есть ли условия и возможности на месте и может ли пенитенциарная служба обеспечить надлежащую реабилитацию заключенного или продолжение лечения в случае продолжения голодовки. Я убеждена, что Страсбургский суд будет руководствоваться именно рекомендациями экспертов, выводами, а не заявлениями политиков», — заявила Ломджария.
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