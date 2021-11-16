

Сдача экзамена на водительские права в реальных условиях с апреля 2022 года становится обязательной

16.11.2021 19:13





Сдача экзамена на водительские права в реальных условиях с апреля 2022 года становится обязательной.



На пленарном заседании парламент рассмотрел в третьем чтении и принял 81 голосом соответствующие изменения в законе Грузии «О дорожном движении».



Принятый законопроект «О дорожном движении» предусматривает: введение второго этапа практического экзамена для получения права управления транспортным средством, во время которого экзамен будет сдаваться в реальных условиях, и регистрацию мопедов.



По заявлению замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, регистрация мопедов станет обязательной с 28 марта 2022 года, соответственно, необходимо будет иметь водительские права, до тех пор же процесс будет иметь добровольный характер.



По его словам, с 25 апреля 2022 года сдача экзамена на водительские права в реальных условиях станет обязательной, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена в реальных условиях станет обязательной для всех.



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