|
|
|
Сдача экзамена на водительские права в реальных условиях с апреля 2022 года становится обязательной
16.11.2021 19:13
Сдача экзамена на водительские права в реальных условиях с апреля 2022 года становится обязательной.
На пленарном заседании парламент рассмотрел в третьем чтении и принял 81 голосом соответствующие изменения в законе Грузии «О дорожном движении».
Принятый законопроект «О дорожном движении» предусматривает: введение второго этапа практического экзамена для получения права управления транспортным средством, во время которого экзамен будет сдаваться в реальных условиях, и регистрацию мопедов.
По заявлению замминистра внутренних дел Александра Дарахвелидзе, регистрация мопедов станет обязательной с 28 марта 2022 года, соответственно, необходимо будет иметь водительские права, до тех пор же процесс будет иметь добровольный характер.
По его словам, с 25 апреля 2022 года сдача экзамена на водительские права в реальных условиях станет обязательной, речь идет о легковых автомобилях, а с 7 ноября 2022 года сдача экзамена в реальных условиях станет обязательной для всех.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна