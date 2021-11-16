

Ника Гварамия: Михеилу Саакашвили очень плохо

16.11.2021 19:55





Михеилу Саакашвили не плохо, Михеилу Саакашвили очень плохо, - об этом заявил адвокат Михеила Саакашвили Ника Гварамия, выйдя из пенитенциарного учреждения №18. По его словам, Саакашвили трудно передвигаться и по сравнению с предыдущим визитом он еще слабее.



«Единственное, что я могу сказать, это то, что у Михеила Саакашвили цвет лица был не таким, когда я входил несколько дней назад, он не был так слаб. Человек зашел, держась стены, реально не может нормально стоять на ногах. Я уже думаю, насколько правильно, что его спускают. Мне и самому неловко, что он должен спуститься из-за меня, какое бы ни было дело.



Несколько раз он вставал и видно, что человек уже качается, не может сдержаться, и я попросил его сесть. Михеилу Саакашвили не плохо, по моей оценке, Михеилу Саакашвили очень плохо», - заявил Ника Гварамия.



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