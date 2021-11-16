

Чтобы воспользоваться ковид-сертификатом, нужно загрузить аппликацию Georgia e-Health

16.11.2021 20:04





Грузия присоединилась к единому пространству цифровых ковид-паспортов, участницами которого в настоящее время являются 49 стран. Соответственно, выданные Грузией ковид-сертификаты о вакцинации, перенесенной инфекции и PCR тестировании будут включены в это общее пространство, - об этом заявил глава операционного штаба при межведомственном координационном совете Георгий Гибрадзе.



По словам Гибрадзе, для использования ковид-сертификата необходимо загрузить из app store и google store соответствующую аппликацию, которая называется Georgia e-Health.



«Сегодня будут завершены все технические работы, и с завтрашнего дня мы полноценно будем подключены к единой системе. Для того, чтобы воспользоваться этим ковид-сертификатом, мы можем загрузить из app store и google store соответствующую аппликацию, которая называется Georgia e-Health, пройти довольно простую регистрацию и вся информация о нас, связанная с нашей вакцинацией, PCR -тестированием и перенесенной ковид-инфекцией автоматически появится на наших телефонах. С помощью этой аппликации, в которой будут наши QR-коды, мы сможем подтвердить наш статус», - сказал Георгий Гибрадзе.



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