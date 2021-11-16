

В 2022 году планируется финансирование нескольких новых программ здравоохранения

16.11.2021 20:10





По словам министра финансов Лаши Хуцишвили, в бюджете следующего года, кроме расходов на борьбу с пандемией, предусмотрено финансирование программы всеобщего здравоохранения в размере 820 миллионов лари.



Как заявил министр, также планируется профинансировать новые программы здравоохранения, в частности, предусматривающих помочь людям со спинальной атрофией, приобретение современной аппаратуры для постоянного мониторинга за детьми с диабетом, а также софинансирование операций по трансплантации печени и костного мозга, повышение зарплат сельским врачам и медсестрам в размере 100 лари, 10-процентное увеличение жалования персоналу скорой помощи, а также уравнивание заработной платы работникам скорой помощи в регионах с зарплатами в Тбилиси.





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