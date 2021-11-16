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С 28 марта 2022 года будет запрещено ездить на мопедах и легких квадроциклах без водительских прав
16.11.2021 20:16
С 28 марта 2022 года движение на мопедах и легких квадроциклах без водительских прав будет запрещено.
Мопеды и квадроциклы определяются как механические транспортные средства, и на них распространяются те же правила, что и на другие транспортные средства.
Поправка внесена в Закон о дорожном движении, который одобрен парламентом в третьем чтении.
Согласно изменению, с 28 марта 2022 года регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной. Получение водительских прав для вождения этого типа транспортного средства будет обязательно.
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