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С 28 марта 2022 года будет запрещено ездить на мопедах и легких квадроциклах без водительских прав


16.11.2021   20:16


С 28 марта 2022 года движение на мопедах и легких квадроциклах без водительских прав будет запрещено.

Мопеды и квадроциклы определяются как механические транспортные средства, и на них распространяются те же правила, что и на другие транспортные средства.

Поправка внесена в Закон о дорожном движении, который одобрен парламентом в третьем чтении.

Согласно изменению, с 28 марта 2022 года регистрация мопедов и легких квадроциклов станет обязательной. Получение водительских прав для вождения этого типа транспортного средства будет обязательно.

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