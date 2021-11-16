

Столтенберг: Мы тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной

16.11.2021 20:33





Мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии вместе. Это даст Североатлантическому союзу возможность еще раз подтвердить свою четкую поддержку Украине, Грузии и Черноморскому региону в целом, — об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По его словам, Североатлантический альянс тесно сотрудничает с Грузией и Украиной.



По словам Йенса Столтенберга, сотрудничество с этими странами особенно важно для НАТО.



«Мы очень тесно сотрудничаем с Грузией и Украиной. Мы близкие партнеры. Мы обеспечиваем поддержку и уважаем тот факт, что мы активно работаем вместе в Черноморском регионе, что хорошо не только для Грузии и Украины, но и для союзников по НАТО, поскольку Черноморский регион стратегически важен для НАТО. В очередной раз члены НАТО обеспечат поддержку, наращивание потенциала, учения для обеих стран, Украины и Грузии, и когда мы встретимся на следующем саммите, а также на встрече министров в Риге в конце месяца, мы подтвердим нашу решительную поддержку в отношении обоих наших близких партнеров. Мы встретимся с министрами иностранных дел Украины и Грузии вместе. Это, безусловно, будет возможностью для Североатлантического союза еще раз подтвердить свою четкую поддержку Украины, Грузии и Черноморского региона в целом, что особенно важно для НАТО», — заявил Столтенберг.



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