

Столтенберг: Мы защитим всех союзников в регионе

16.11.2021 20:43





Сейчас особенно важно послать России четкий сигнал, чтобы она снизила напряженность, была прозрачной и избегала любой эскалации с Украиной и вокруг нее, — об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг.



По словам Стилтенберга, Альянс внимательно следит за ситуацией вдоль украинской границы.



«Мы внимательно следим за военной мобилизацией России возле Украины. Мы видим необычно большое количество сил, сосредоточенных у границ Украины. Мы видели это раньше. Я думаю, что сейчас особенно важно послать России четкий сигнал, чтобы она снизила напряженность, была прозрачной и избегала любой эскалации с Украиной и вокруг нее. Члены НАТО будут продолжать активный мониторинг и обеспечат политическую и практическую поддержку для Украины. В то же время мы посылаем четкий сигнал, что мы решим проблемы и защитим всех союзников в регионе», — заявил Столтенберг.





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