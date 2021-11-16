

Народный защитник планирует обратиться к ЕСПЧ с просьбой подключить ее к делу Саакашвили

16.11.2021 22:12





Народный защитник намерена обратиться к Страсбургскому суду с просьбой подключить к этому делу в качестве третьей стороны, - об этом Народный защитник Нино Ломджария сообщила перед тем, как зайти в Глданскую тюрьму, чтобы навестить Михеила Саакашвили.



Она отметила, что надеется, что Страсбургский суд удовлетворит ее просьбу.



«У нас были случаи, когда Страсбург соглашался с такой просьбой и подключал Народного защитника в качестве третьей стороны. Надеемся, что Страсбургский суд примет нашу просьбу. Также мы обязательно представим полученную нами информацию о состоянии здоровья Михеила Саакашвили.



Нам должна быть дана возможность в любое время и без препятствий входить и видеть заключенного. Какое бы ни было время дня или ночи и какого бы типа ни была тюрьма. Во время визитов к Михеилу Саакашвили нам никогда не создавалось препятствий», - сказала Нино Ломджария.



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