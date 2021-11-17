

ЕСПЧ призвал правительство Грузии обеспечить необходимую медпомощь Саакашвили

17.11.2021 00:04





Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) указал на обеспечительные меры по делу экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и призвал правительство Грузии предоставить заявителю необходимое медицинское обслуживание. Об этом говорится пресс-релизе секретариата суда, распространенном во вторник.



"ЕСПЧ сегодня указал на обеспечительные меры по делу Саакашвили против Грузии, связанные с состоянием здоровья заявителя. Суд призывает правительство информировать его о текущем состоянии здоровья заявителя, обеспечивать его [заявителя] безопасность в тюрьме и предоставить ему необходимое медицинское обеспечение", - говорится в пресс-релизе.



В сообщении также отмечается, что в соответствии с правилом 39 регламента суда, ЕСПЧ может применить обеспечительные (временные) меры к любому государству - участнику Европейской конвенции о правах человека. Временные меры - это срочные меры, которые в соответствии со сложившейся судебной практикой, применяются только в случае существования реальной опасности причинения непоправимого вреда, уточняется в пресс-релизе.



Ранее ЕСПЧ отказался поддержать требование Саакашвили о переводе из тюремной больницы в частную клинику и призвал заявителя прекратить голодовку.



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