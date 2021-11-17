

Саакашвили действительно проводит голодовку, что подтверждают все, кто там находится - врач

17.11.2021 10:50





Саакашвили действительно проводит голодовку, что подтверждают все, кто там находится, — об этом заявил Георгий Григолия, член группы при офисе Народного защитника и представитель клиники Открытого сердце», после того, как покинул пенитенциарное медицинское учреждение №18.



Врач заявляет, что Саакашвили пока не нужны реанимационные мероприятия, ему нужна интенсивная терапия.



«Поскольку нас было много, некоторые занимались исследованием господина Михеила Саакашвили, некоторые изучали, какова инфраструктура. Саакашвили действительно проводит голодовку. Это подтверждают все, кто там находится. Я бы не сказал, что состояние довольно тяжелое, не могу сказать, но через несколько дней оно будет очень близко к ухудшению, потому что уже есть изменения в анализах, требующие интенсивной терапии и интенсивного лечения. Что касается инфраструктуры, то эта инфраструктура была создана две недели назад, сейчас палата интенсивной терапии, достаточно хорошо оборудована; Персонал привозят из Республиканской больницы, там дежурят анестезиолог, реаниматолог и медсестра, но обратная сторона медали — в этом учреждении нет опыта терапии. Раньше такого не было и не было такого пациента, как Михеил Саакашвили. В реанимации он пока не нуждается, ему нужна интенсивная терапия, и, наверное, согласуем окончательные выводы, потому что мы были заняты разными делами.



Но мое личное мнение таково, что нецелесообразно содержать такого пациента в этом учреждении», — заявил врач.





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