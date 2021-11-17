

Созданная омбудсменом группа врачей навестила Саакашвили в тюрьме

17.11.2021 11:06





Многопрофильная группа медицинских экспертов, созданная Народным защитником для проверки адекватности медицинского обслуживания Михеила Саакашвили, поздно вечером 16 ноября осмотрела больницу, действующую в тюрьме N18 в Глданском районе Тбилиси, а также навестила самого экс-президента.



По словам омбудсмена Нино Ломджария в ближайшее время, скорее всего, уже к вечеру 17 ноября, группа экспертов выработает общий вывод.



До этого о своих впечатлениях журналистам рассказал представитель группы экспертов, анестезиолог-реаниматолог, глава департамента анестезии и интенсивной терапии в клинике «Открытое сердце» Георгий Григолия. Он считает, что проводить процедуру выхода из длительной голодовки в тюремной клинике нецелесообразно.



«Так как нас было много, все выполняли свою работу – кто-то был занят обследованием Саакашвили, кто-то изучал инфраструктуру больницы.



Если в двух словах, то Саакашвили на самом деле голодает, это признают в больнице все.



Не могу сказать, что Саакашвили в очень тяжелом состоянии, но очень близок к тому, что через несколько дней положение станет тяжелым, потому что в его анализах есть уже есть такие изменения, которые требуют интенсивной терапии и интенсивного лечения.



Что касается инфраструктуры больницы, то она создана две недели назад. Там есть палата интенсивной терапии, она оснащена, довольно неплохо. Персонал туда перевели из Республиканской больницы, там лицензированные врачи. Там каждый день дежурят анестезиолог-реаниматолог и второй врач, однако плохо то, что у этой больницы нет опыта интенсивной терапии, там никогда не было такого пациента, каким сегодня является Саакашвили, ему пока не нужна реанимация, ему нужна интенсивная терапия.



Мы придет к общему выводу, однако по моему личному мнению, в этом учреждении лечение такого пациента не целесообразно», заявил Георгий Григолия.



Специалист отметил, что Саакашвили требуется терапевт, так как после длительной голодовки наступили метаболические изменения, и необходимо правильное питание.



Григолия пояснил, что голодающий уже полтора месяца экс-президент не сможет начать принимать пищу самостоятельно и сразу, этот процесс должен проходить под надзором мультипрофильной медицинской группы, в.



«Если завтра Саакашвили заявит, что он закончил голодовку и начинает есть, так делать нельзя. Этот процесс надо контролировать, и для этого нужны терапевты, мультипрофильные специалисты, которых здесь [в тюремной больнице] нет. Таков мой предварительный вывод», – сказал Григолия.



Независимую группу медицинских экспертов Народный защитник создала 16 ноября, после того как выяснилось, что министерство юстиции не считает целесообразным направлять к Саакашвили назначенный ранее консилиум, сославшись на то, что он и так лежит в больнице.



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Согласно решению Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ), до 24 ноября министерство юстиции Грузии должно направить в суд информацию о состоянии Саакашвили, условиях его содержания и уровне его медицинского лечения/обслуживания.



Создав группу экспертов, которая от имени Народного защитника может навещать заключенного экс-президента в тюрьме, Нино Ломджария также сообщила, что будет просить ЕСПЧ о том, чтобы стать третьей стороной в рассматриваемом Страсбургским судом деле Саакашвили.



«В случае, если Страсбургский суд согласится, аппарат омдубсмена представит туда полученную нами информацию, в том числе, в связи с состоянием здоровья Саакашвили», пояснила Ломджария.



В день получения иска адвокатов Саакашвили, Страсбургский суд сообщил о применении к нему временной обеспечительной меры, которая назначается в том случае, если есть риск здоровью и жизни, и присвоил делу приоритет. Суд также призвал Саакашвили прекратить голодовку.



Экс-президент заявил, что готов прислушаться к призыву суда, однако прекратит голодовку только в случае своего перевода в гражданскую клинику.



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10 ноября в Тбилисском городском суде состоялся первый судебный процесс по делу Саакашвили после того, как он вернулся на родину и был арестован.



Несмотря на просьбу адвокатов и готовность Саакашвили, он не был допущен на суд 10 ноября, а также в последующие дни суда — 15 и 16 ноября. Власти объясняют это тем, что опасаются беспорядков, которые могут устроить сторонники Саакашвили.



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