

Омбудсмен Украины призывает международное сообщество защитить Саакашвили



СОВА 17.11.2021 11:54



Народный защитник Украины Людмила Денисова обратилась в международные организации с жалобой на нарушение прав гражданина Украины Михеила Саакашвили. Об этом Денисова сообщила на своей странице в Facebook.



«У меня состоялась встреча с матерью Михеила Саакашвили Гиули Аласания.



Обсуждалось состояние здоровья Михаила и условия его пребывания в медицинском центре тюрьмы № 18.



Информировали о мерах, принимаемых для обеспечения защиты его прав и надлежащего отношения.



Я проинформировала о нарушении прав гражданина Украины Михеила Саакашвили Верховного комиссара ООН по правам человека — Мишель Бачелет, председателя ОБСЕ — Анн Линде, комиссара Совета Европы по правам человека — Дуню Миятович, Комитет ООН по предупреждению пыток, Комитет Совета Европы по предупреждению пыток и нечеловеческого или унижающего достоинство отношения, 9 представителей международных правозащитных организаций в Украине, 78 дипломатических представительств иностранных государств в Украине.



Я выразила надежду, что привлечение внимания международного сообщества к нарушению прав Михаила позволит обеспечить его право на жизнь, безопасность, надлежащую медицинскую помощь и справедливый суд», — написала украинский Омбудсмен в своем Facebook.



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