

В пятницу оппозиция проведет акции на трех разных локациях вТбилиси

17.11.2021 13:27





«Все демократические политические силы в Грузии, гражданское общество и просто любой честный гражданин Грузии осознают, что в Грузии быстрыми темпами формируется автократия российского типа», — заявил председатель «Единого национального движения» Ника Мелия.



Как отметил Мелия, режим «Грузинской мечты» лишает граждан Грузии исторического выбора, который предполагает государство, построенное на верховенстве закона и правосудии, которое должно быть интегрировано в цивилизованный, демократический мир, и они открыто отказываются делать это.



«Мы продолжаем протестное, сильное, непрерывное ненасильственное движение. Мы приняли решение совместно с партиями «Лело», «Гирчи-больше свободы» и «Дроа» провести в пятницу шествие, манифестацию, демонстрацию, называйте как хотите, из трех разных географических локаций в Тбилиси в 15:00.



В пятницу, в 15:00, в Тбилиси мы ждем вас на следующих локациях — возле метро «Авлабари», где соберется большая группа сторонников «Национального движения». Около «Вокзальной площади», шествие возглавит партия «Лело», третья локация — станция ​​метро «Университет» в конце проспекта Важа-Пшавела, откуда шествие, демонстрацию возглавят лидеры «Гирчи-больше свободы» и «Дроа», — заявил Ника Мелия.





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