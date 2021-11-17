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Тбилиси стал членом Сети креативных городов
17.11.2021 13:32
Тбилиси стал участником Сети креативных городов (Creative Cities Network), — об этом мэр столицы Каха Каладзе заявил на заседании городского правительства и рассказал о культурных новостях, в том числе о международном статусе Тбилиси в области культуры.
По его словам, 10 ноября открылся Тбилисский международный театральный фестиваль.
«В результате рассмотрения заявки, поданной в ЮНЕСКО, Тбилиси стал членом Сети креативных городов (Creative Cities Network). Этот статус предусматривает развитие медиа-искусства и реализацию разовых или долгосрочных проектов на ближайшие четыре года, что способствует развитию и популяризации отрасли. 10 ноября официально открылся Тбилисский международный театральный фестиваль, учрежденный мэрией Тбилиси, в рамках которого его почетный гражданин Михаил Барышников вновь посетит столицу 20 ноября. В рамках фестиваля зрители увидят его художественную инсталляцию, фильм «Ни разу», — заявил Каха Каладзе.
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