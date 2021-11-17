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Джапаридзе: Цель мирных акций – противостоять изменению внешнеполитического курса страны
17.11.2021 14:17
По заявлению одного из лидеров «Лело» Бадри Джапаридзе, цель мирных акций – противостоять изменению внешнеполитического курса страны. Об этом он сказал на брифинге.
«Мы продолжим это противодействие, чтобы не допустить падения страны в автократическую пропасть, где нет никакого будущего нашей страны и сограждан. Поэтому, всех ждем в пятницу, в 15:00, в трех локациях: у станций метро «Авлабари», Вокзальная площадь» и «Университет», - заявил Джапаридзе.
Для справки, «Национальное движение», «Лело», «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» в пятницу, 19 ноября, в 15:00 проведут протестные шествия от станций столичного метро «Авлабари», Вокзальная площадь» и «Университет».
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