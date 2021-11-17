

Представители НПО выступили с совместным заявлением

17.11.2021 14:31





«Нападки правящей партии на западных партнеров становятся тревожной тенденцией», — говорится в заявлении 21 неправительственной организации.



Согласно заявлению, высказывания председателя «Грузинской мечты» явно служит дискредитации партнеров и друзей Грузии.



НПО считают, что это не первый случай, когда лидеры правящей партии публично и открыто нападают на иностранных партнеров, когда они критикуют текущие события в стране.



«Вместо того, чтобы разделить объективную критику и предпринять конкретные шаги по улучшению ситуации по различным направлениям, в последнее время власть все активнее проводит кампанию по нападкам на наших западных друзей. Отдельные группы и лидеры не стесняются оскорбительного тона и часто обвиняют тех, от которых зависит политическая и финансовая поддержка функционирования грузинского государства. При такой риторике страна, большинство населения которой поддерживает западный вектор развития, терпит все больший ущерб. К этому следует добавить важные реформы для граждан Грузии и публичный отказ от финансовой помощи Запада.



Все вышеперечисленное вызывает у нас крайнее беспокойство. Очевидно, что противостояние власти с западными партнерами уже принимает форму тенденции. Похоже, что правящая партия не собирается руководить демократическими процессами в стране и готова испортить отношения с западными государствами и политиками, а также создать серьезные проблемы для страны на пути к евроатлантической интеграции.



Непоколебимая воля грузинского народа была и остается интеграцией нашей страны в европейские и евроатлантические структуры. Мы думаем, что такими действиями и заявлениями власть Грузии еще больше отдаляет нас от нашего исторического выбора», — говорится в заявлении 21-й неправительственной организации.





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