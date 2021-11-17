

Объявивших голодовку оппозиционеров силой вывели из зала Сакребуло Зугдиди

17.11.2021 16:45





Полицейские силой вывели объявивших голодовку оппозиционеров из здания Сакребуло Зугдиди. Во время потасовки плохо стало депутату Майе Каландия, сообщает издание Netgazeti.



Из зала заседаний вынесли матрасы и личные вещи голодающих, которые они принесли, сегодня, 17 ноября.



Депутаты голодают с требованием перевести Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.



Новоизбранные депутаты Сакребуло от оппозиции обосновались в зале заседаний для того, чтобы не дать Сакребуло прошлого созыва принять бюджет на следующий год.



Член «Единого национального движения» Анна Цитлидзе заявила, что полицейские выполняют поручение правящей партии.



Действия членов «Нацдвижения» деструктивными считает и.о. председателя Сакребуло Бесик КЧежия.



В Батуми и Зугдиди, где новоизбранный состав Сакребуло оппозиционный, предыдущий созыв законодательного органа начал рассматривать бюджет на 2022 год. В «ЕНД» считают, что это вызвано страхом правящей партии о возможном срыве принятия бюджета и назначения новых выборов. В правящей партии заявляют, что ничего особенного не происходит и они просто следуют законному графику.



По принятому графику рассмотрения бюджета муниципалитета Зугдиди, за один день — 16 ноября прошли четыре заседания, что указывает на ускоренный темп обсуждения бюджета.





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