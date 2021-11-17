

Очередное протестное шествие оппозиция проведет 19 ноября

17.11.2021 16:46





«Национальное движение», «Лело», «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа («Пора») 19 ноября в 15:00 проведут в Тбилиси шествия от станций метро «Авлабари», «Вокзальная площадь» и «Университет».



Как сообщил на проведенном сегодня брифинге председатель «Национального движения» Ника Мелия, во главе шествия от станции метро «Авлабари» пойдут лидеры «Национального движения», от «Вакзальной площади» - лидеры «Лело», а от станции метро «Университет» - лидеры «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа».



«У нас, у граждан Грузии, независимо от профессии, статуса, есть обязанность, цель и задача не допустить того, что произошло в России и Беларуси – автократия российского типа не должна укорениться в Грузии. Поэтому мы продолжаем протестное, непрерывное, ненасильственное движение. Мы, «Национальное движение» «Лело», «Гирчи – Больше свободы» и «Дроа» совместно приняли решение, что в пятницу, в 15:00, в Тбилиси устроим шествие, манифестацию, демонстрацию из трех разных локаций.



В пятницу в 15:00 у станции метро «Авлабари» соберется большая группа сторонников «Национального движения» и мы там будем представителями. От метро «Вокзальная площадь» в это же время шествие возглавят представители и лидеры «Лело». У станции метро «Университет» во главе шествия станут лидеры «Гирчи» и «Дроа»,- заявил Мелия.



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