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Депутаты "Грузинской мечты" посетили Елене Хоштария
17.11.2021 16:48
Лидеры «Грузинской мечты» навестили в парламенте лидера партии «Дроа» Елене Хоштария, которая уже 15 дней голодает.
Ираклий Кобахидзе, Мамука Мдинарадзе и Шалва Папуашвили побывали у оппозиционера.
«Мы просим Елене Хоштария прекратить голодовку. У нас состоялась дружеская беседа. Мы говорили о разных вариантах», - сказал Кобахидзе после встречи.
Что касается перевода Саакашвили в гражданскую клинику, Кобахидзе сказал, что в этом нет необходимости.
«Ставить под угрозу жизнь и здоровье людей - серьезная дилемма. Поэтому мы не можем принять решение о доставке Саакашвили в клинику. Тем боле, что в этом нет необходимости», - сказал Ираклий Кобахидзе.
Главное требование лидера «Дроа» - перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Она не намерена прекращать голодовку, если это требование не будет выполнено.
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