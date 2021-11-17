

Депутаты "Грузинской мечты" посетили Елене Хоштария

17.11.2021 16:48





Лидеры «Грузинской мечты» навестили в парламенте лидера партии «Дроа» Елене Хоштария, которая уже 15 дней голодает.



Ираклий Кобахидзе, Мамука Мдинарадзе и Шалва Папуашвили побывали у оппозиционера.



«Мы просим Елене Хоштария прекратить голодовку. У нас состоялась дружеская беседа. Мы говорили о разных вариантах», - сказал Кобахидзе после встречи.



Что касается перевода Саакашвили в гражданскую клинику, Кобахидзе сказал, что в этом нет необходимости.



«Ставить под угрозу жизнь и здоровье людей - серьезная дилемма. Поэтому мы не можем принять решение о доставке Саакашвили в клинику. Тем боле, что в этом нет необходимости», - сказал Ираклий Кобахидзе.



Главное требование лидера «Дроа» - перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику. Она не намерена прекращать голодовку, если это требование не будет выполнено.



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