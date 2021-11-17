

Кобахидзе: В случае перевода Саакашвили в гражданскую клинику, мы видим серьезные риски с точки зрения безопасности

17.11.2021 16:51





По заявлению председателя «Грузинской мечты» Ираклия Кобахидзе, в случае перевода третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику, он видит серьезные риски с точки зрения безопасности. Об этом он заявил журналистам после того, как проведал голодающего оппозиционного депутата Элене Хоштария.



«Еще раз можем сказать, что в случае перевода Саакашвили в гражданскую клинику, мы видим серьезные риски с точки зрения безопасности. Разумеется, мы верим, что ведомства, правоохранительные структуры сделают все во избежание этого, однако ставить под угрозу жизни и здоровье людей – это, безусловно, серьезная дилемма. Исходя из этого, мы не можем принять решение о переводе Саакашвили в гражданскую клинику. К тому же, не существует такой надобности, а риски в плане безопасности очень серьезны, поскольку речь идет о рисках, связанных с жизнями, здоровьем людей. О деталях я говорить не могу… Лишь потому, что это прихотливое требование, мы этого не можем допустить. Все в руках Михеила Саакашвили. Он может исполнить призыв Страсбургского суда. Если он прекратит голодовку, ее прекратит и Элене Хоштария. Однако он не делает этого из-за того, что находится в ценностном конфликте со Страсбургским судом и вообще со всем, что связано с развитием страны», - заявил Кобахидзе.



Ираклий Кобахидзе откликнулся и на создание народным защитником группы экспертов в связи с Михеилом Саакашвили.



«Вы знаете, какова в целом степень моего доверия к Нино Ломджария, и то, что она не заслуживает доверия, показал и опубликованный состав. Все видите, что в этой группе все члены политически крайне пристрастны, что подтверждается их заявлениями. Исходя из этого, за этим шагом ясно прослеживается политический интерес. Это еще один вызывающий сожаление шаг, который предпринимает Нино Ломджария», - заявил Кобахидзе.



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