

В Грузию запустили приложение для т.н. зеленых паспортов

17.11.2021 16:55





В Грузии запустили приложение для т.н. зеленых паспортов, которое определяет ковид-статус гражданина. Однако, пока приложение работает с помехами.



Приложение GEORGIA e-Health уже доступно пользователям Iphone в App Store, а пользователи Android могут скачать приложение по следующей ссылке.



В Минздраве Грузии заявляют, что уже обратились в Play Store и вскоре пользователи Android смогут скачать приложение без вышеуказанной ссылки.



По сообщению пользователей, приложение работает с помехами как на Android, так и на iOS.



Данное приложение станет необходимым к для посещения определенных учреждений с 1 декабря, когда в Грузии вступят в силу правила «зеленой зоны».





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