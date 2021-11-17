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В Грузию запустили приложение для т.н. зеленых паспортов
17.11.2021 16:55
В Грузии запустили приложение для т.н. зеленых паспортов, которое определяет ковид-статус гражданина. Однако, пока приложение работает с помехами.
Приложение GEORGIA e-Health уже доступно пользователям Iphone в App Store, а пользователи Android могут скачать приложение по следующей ссылке.
В Минздраве Грузии заявляют, что уже обратились в Play Store и вскоре пользователи Android смогут скачать приложение без вышеуказанной ссылки.
По сообщению пользователей, приложение работает с помехами как на Android, так и на iOS.
Данное приложение станет необходимым к для посещения определенных учреждений с 1 декабря, когда в Грузии вступят в силу правила «зеленой зоны».
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