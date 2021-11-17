

Врачи провели митинг перед представительством ЕС

17.11.2021 17:23





Врачи собрались у представительства ЕС в Грузии. Медики выступили с требованием перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в многопрофильную гражданскую клинику.



По их словам, осужденный третий президент не защищен, поэтому они решили проинформировать партнеров о ситуации в стране.



«Мы соберемся во многих других местах. Врачи, медицинские работники, студенты-медики, мы хотим, чтобы в нашей стране не убивали людей. Его не переводят в медицинское учреждение, где он сможет получить нормальную медицинскую помощь и уход », - сказал врач Вато Сургуладзе.



Третий президент Грузии Михеил Саакашвили голодает уже 48 дней. Саакашвили говорит, что прекратит голодовку, если его переведут в гражданскую клинику.



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