

Барамидзе: никто еще не придумал для протеста формы острее и радикальнее, чем голодовка

17.11.2021 18:05





Для протеста острее и радикальнее формы, чем голодовка, никто не придумал. Если есть что-то, я готов прибегнуть к этому, кроме самоубийства. Поэтому мы голодаем и надеемся, что еще большая часть неполитизированного населения подключится к мирной борьбе, - заявил «IPN» один из лидеров «Национального движения» Георгий Барамидзе, который уже четвертый день голодает в офисе партии с требованием перевести третьего президента Грузии Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.



По словам Георгия Барамидзе, в этой острой форме политики требуют перевода Саакашвили на лечение в многопрофильную клинику, однако власти не выполняют этого требования, что говорит о преступной деятельности властей.



По его словам, куда не взгляни, ясно видно, что государство развалено.



«Что может быть радикальнее, чем голодовка, это самая тяжелая форма протеста. Мы обратились к этой форме потому, чтобы показать нашему обществу, что ни в коем случае нельзя прибегать к насильственным действиям. Мы должны быть в здравом рассудке, в рамках Конституции и национальных интересов, чтобы не позволить Путину и этому предательскому гавриловскому режиму разжечь гражданскую войну в стране, к чему они и ведут. Уже 15-й день голодает Элене Хоштария, девять депутатов голодают в парламенте, я – в офисе «Национального движения», и сейчас четвертый день моей голодовки. Также начали голодовку члены сакребуло (муниципального собрания) и Паата Бурчуладзе. Т.е. общество должно отрезвиться. Дело обстоит не так, что сегодня сделаю что-то, а вечером или завтра утром этот режим закончится. Если мы – общество, то должны бороться вместе, все должны пробудиться», - завил Георгий Барамидзе.



По его же словам, даже Путин не проявлял такой бесчеловечности в отношении российского оппозиционера Навального, которого отправили на лечение в Германию.



Вместе с тем, Барамидзе надеется, что заявления западных партнеров станут еще более острыми.



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