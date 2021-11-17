

Мэрия Тбилиси потратит на иллюминацию улиц 207 тысяч лари

17.11.2021 18:14





Мэрия Тбилиси выделила 207 тысяч лари (67 тысяч долларов) на подготовку к новогодним праздникам. С этой целью будет объявлено три тендера, заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.



«Два из указанных трех тендеров касаются освещения и аксессуаров, а третий – покупки декоративного новогоднего поезда», — пояснил Каладзе.



Мэр призвал бизнес-сектор проявить активность, чтобы помочь городским властям украсить город к новогодним праздникам



Каладзе подтвердил, что мэрия не объявляла тендер на закупку или замену главной новогодней елки, о чем часто распространяют информацию оппозиционные СМИ.



Мэр пообещал, что и в этом году Тбилиси будет красиво освещен и «подарит новогоднее настроение жителям и гостям».



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