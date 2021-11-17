

4 члена городского собрания Поти объявили голодовку

17.11.2021 18:15





Четыре члена городского собрания Поти от партии «Единое национальное движение» присоединились к числу тех, кто объявил голодовку, требуя госпитализации Михеила Саакашвили в гражданскую клинику.



«В 21 веке это бесполезное правительство приходится просить сохранить жизнь. Мы должны защитить нашего президента. Нам нужно собрать все силы для этого. Они не прекратят голодовку до тех пор, пока третьего президента не переведут в гражданскую клинику», — заявила председатель штаба ЕНД в Поти телеканалу Formula.



Напомним, голодовка Михеила Саакашвили продолжается уже 48-й день. По словам личного врача третьего президента, его состояние тяжелое, политик не может ходить. Экс-президент готов добровольно отказаться от крайней формы протеста в том случае, если его направят на реабилитацию в обычную клинику.



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