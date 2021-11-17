

В регионах Грузии темп вакцинации вырос почти на 100%

17.11.2021 18:16





Жители регионов Грузии за последнюю неделю, с 8 по 16 ноября, стали активнее вакцинироваться от коронавируса, рост составил 98%, сообщает Минздрав Грузии.



По данным на 17 ноября, в Грузии вакцинировано 34% взрослого населения, это очень низкий показатель, если учесть, что в планы Минздрава входила вакцинация 60% населения до конца года.



Активнее всего вакцинируются в Гурии (Западная Грузия) – в период с 8 по 16 ноября там сделали прививки 2 236 человек, это на 148% выше показателя прошлой недели с 30 октября по 7 ноября, когда привились 964 человека.



В регионе Шида Картли (Восточная Грузия) привились за эту неделю 3 196 человек, рост составил 129% (неделей раньше привились 1 395 человек).



Меньше всего показатель вакцинации за последнюю неделю увеличился в Тбилиси – только на 75%. В период с 8 по 16 ноября в столице привились 22 268 человек, а неделей раньше — 12 719 человек.



Минздрав отмечает, что рост темпа вакцинации произошел за счет граждан пенсионного возраста (старше 60 лет).



Это связано с тем, что правительство назначило пенсионерам за вакцинацию финансовую выплату в 200 лари (66 долларов), если они сделают прививку до 1 января.



В итоге в Грузии за последнюю неделю вакцинировалось на 539% пенсионеров больше, чем в начале месяца – с 30 октября по 7 ноября привились 159 человек, а за последнюю неделю уже 1016.



По показателям лидирует Шида Картли, где рост вакцинации пенсионеров составил 649% (1033 пенсионеров на прошлой неделе, 138 – в начале месяца).



На втором месте — жители региона Рача-Лечхуми Квемо Сванети – рост составил 515% (209 привились за прошлую неделю, 34 — в начале месяца)



Тбилиси – рост составил 238%, 4849 сейчас, 1435 раньше



Имерети — на 330% больше, 674 в начале месяца, 2900 — на прошлой неделе,



Кахети — на 329% больше, 307 в начале месяца, 1317 — за последнюю неделю,



Мцхета-Мтианети — на 424% больше, 68 / 356,



Рача Лечхуми и Квемо Сванети — на 515% больше, 34 /209,



Самегрело и Земо Сванети — на 396% больше; 366/1815 ,



Самцхе-Джавахети – на 324% больше; 103 / 437,



Квемо Картли — 358% больше; 210/ 961,



Шида Картли — на 649% больше, 138/ 1033.



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