Грузия Online добавить сайт в избранное наша страница в Facebook наша страница в сети Twitterнаша страница в сети Telegram читайте нас на мобильных устройствах rss лента
  НОВОСТИПОЛИТИКАЭКОНОМИКАОБЩЕСТВОКОНФЛИКТЫОБОРОНАРАЗНОЕАНАЛИТИКАСТАТЬИИНТЕРВЬЮЗАЯВЛЕНИЯВИДЕО

Харцель: Приветствуем дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником


17.11.2021   18:36


По заявлению посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, он приветствует дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником и его командой для объективной оценки состояния здоровья Михеила Саакашвили.

Об этом Карл Харцель написал на своей странице в Twitter.

«Приветствуем дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником и его командой для объективной оценки состояния здоровья г-на Саакашвили, что осуществляется в рамках важного конституционного мандата омбудсмена по надзору за соблюдением прав человека в Грузии», — написал дипломат.

Вчера группа врачей при Народном защитнике Грузии посетила учреждение №18, где сейчас содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.

Система Orphus
• К ЛЕНТЕ НОВОСТЕЙ
Политика конфиденциальности
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:Наш почтовый адрес
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна