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Харцель: Приветствуем дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником
17.11.2021 18:36
По заявлению посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, он приветствует дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником и его командой для объективной оценки состояния здоровья Михеила Саакашвили.
Об этом Карл Харцель написал на своей странице в Twitter.
«Приветствуем дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником и его командой для объективной оценки состояния здоровья г-на Саакашвили, что осуществляется в рамках важного конституционного мандата омбудсмена по надзору за соблюдением прав человека в Грузии», — написал дипломат.
Вчера группа врачей при Народном защитнике Грузии посетила учреждение №18, где сейчас содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.
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