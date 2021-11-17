

Харцель: Приветствуем дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником

17.11.2021 18:36





По заявлению посла ЕС в Грузии Карла Харцеля, он приветствует дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником и его командой для объективной оценки состояния здоровья Михеила Саакашвили.



Об этом Карл Харцель написал на своей странице в Twitter.



«Приветствуем дополнительную медицинскую экспертизу, проведенную Народным защитником и его командой для объективной оценки состояния здоровья г-на Саакашвили, что осуществляется в рамках важного конституционного мандата омбудсмена по надзору за соблюдением прав человека в Грузии», — написал дипломат.



Вчера группа врачей при Народном защитнике Грузии посетила учреждение №18, где сейчас содержится третий президент Грузии Михеил Саакашвили.



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