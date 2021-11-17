

Президент: Экс-президент не может быть обычным заключенным

17.11.2021 18:39





«В тюрьме бывший президент не является и не может быть обычным заключенным, он особый заключенный», - заявила на специальном брифинге президент Грузии Саломе Зурабишвили.



По её словам, достоинство третьего президента должно быть защищено.



«Это большой вызов для судебной системы, пенитенциарной службы, власти и общества в целом. Арест бывшего и теперь уже осужденного президента основан на равенстве перед законом и правосудием. Перед законом все равны и, соответственно, задержание бывшего президента исходит из принципа верховенства закона. Он хорошо осознавал это, но, несмотря на это, он приехал, и то с нарушением закона.



Перед законом все равны, но во время отбывания наказания и находясь в тюрьме, экс-президент не может быть обычным заключенным, он особый заключенный. Общество, а также все международное содружество наблюдают за его состоянием и требуют выполнения высочайших стандартов. Лицо нашей страны выражается в том, как мы с ним обращаемся и как будут защищены его достоинство, здоровье и безопасность. Таким образом, на протяжении всего этого периода я регулярно получала и получаю информацию о здоровье бывшего президента от соответствующих ведомств, Народного защитника, Государственного инспектора и Министерства здравоохранения», - заявила Саломе Зурабишвили.



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