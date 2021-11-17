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Сторонники ЕНД провели автомобильный марш к Глданской тюрьме
17.11.2021 18:56
Сторонники «Единого национального движения» (ЕНД) провели автомобильный марш к Глданской тюрьме. Они сделали остановку у тюрьмы Глдани и сигналили несколько минут.
Как отметил член «Единого национального движения» Ираклий Надирадзе, автошествие ставит целью воодушевить Михеила Саакашвили.
По его словам, сторонники партии и рядовые граждане будут проводить акции до тех пор, пока Михеила Саакашвили не переведут в гражданскую многопрофильную поликлинику.
По словам Надирадзе, если Саакашвили переведут в гражданскую клинику, лидеры готовы взять на себя ответственность за то, чтобы не проводить митинги поблизости от больницы.
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