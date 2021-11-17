

Лидеры «Грузинской мечты» навестили голодающую в парламенте Элене Хоштария

17.11.2021 19:58





Депутаты парламентского большинства Ираклий Кобахидзе, Мамука Мдинарадзе и Шалва Папуашвили навестили депутата парламента от оппозиции, лидера партии «Дроа» («Время пришло») Элене Хоштария.



Хоштария уже 15 дней проводит голодовку в одном из кабинетов парламента страны. Она требует перевода бывшего президента Грузии Михеила Саакашвили из тюремной в гражданскую клинику.



При этом Хоштария подчеркивает, что выступает против возвращения Саакашвили на руководящую должность .



Ранее проводящую голодовку Хоштария навещал председатель парламента Каха Кучава.



Мамука Мдинарадзе отметил, что обязанность государства — «заботиться как о заключенном, так и о любом другом голодающем человеке».



«Ответственность за то, что делает Саакашвили, лежит на Саакашвили, так же как ответственность лежит и на голодающих во время голодовки, государство же, в свою очередь, обязано заботиться о любом голодающем человеке, не только заключенном, о его реабилитации и т.д. Мы должны разделять эти ответственности друг от друга, иначе мы введем общество в заблуждение», — заявил Мамука Мдинарадзе.



«Мы попросили ее [Элене Хоштария] прекратить голодовку. У нас был дружеский разговор – это та информация, которую я могу сказать вам. Мы говорили о разных вариантах, о других деталях сказать не могу. Это было целью нашего разговора – обмен информацией по разным вопросам», заявил Кобахидзе в беседе с журналистами.



Сама Хоштария после встречи подтвердила журналистам, что на встрече были обсуждены возможности выхода из «сложившейся тупиковой ситуации».



«Я очень детально обсудила с представителями «Грузинской мечты» и объяснила им, что является мотивацией моей голодовки, принципиальной твердости, с которой я не сверну ни в коем случае. Это не упрямство, это та обязательная цена, которую мы должны заплатить, чтобы выйти из этой тупиковой ситуации.



Если мы переведем Михеила Саакашвили из Глданской тюрьмы, где он находится в нечеловеческих условиях, то я абсолютно гибко отношусь ко всем другим вопросам.



Я предложила те версии, которые могут быть выходом и, конечно же, у них осталось не так уж много времени для принятия решения».



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