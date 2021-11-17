

Что делать, если вы не можете пользоваться приложением Georgia e-Health?

17.11.2021 21:16





«Если приложение по каким-либо причинам недоступно, любой человек может пойти в Дом юстиции и получить т.н сovid-карту с точно таким же QR-кодом и информацией, что и в приложении», - заявил глава оперативного штаба при Межведомственном координационном совете Грузии Георгий Гибрадзе.



По его словам, приложением Georgia e-Health может пользоваться любой человек со смарт-устройством.



«Здесь не идет речь о смартфоне какого-либо производителя. Пользоваться приложением может любой, у кого есть смарт-устройство. Если приложение недоступно по какой-либо причине, любой может прийти в Дом юстиции и взять т.н сovid-карту, на которой будет написан точно такой же QR-код и информация, что и в приложении», - заявил Георгий Гибрадзе.



Для справки, Минздрав с сегодняшнего дня задействовал приложение "зеленого паспорта" Georgia e-Health, которое можно скачать в iOS App Store, а также в магазине Google Play store.



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