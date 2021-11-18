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Народный защитник официально обратился в Страсбургский суд с просьбой о включении третьей стороной в процесс рассмотрения дела Саакашвили
18.11.2021 11:37
Сегодня мы уже официально обратились в Страсбургский суд с просьбой о включении Народного защитника третьей стороной в процесс рассмотрения текущей временной меры, - об этом заявила Народный защитник Грузии Нино Ломджария.
«Это первый случай, когда мы обратились с такой просьбой в условиях процесса решения временной меры. Это означает, что, если Страсбург поддержит нашу просьбу, у нас будет возможность непосредственно предоставить суду имеющуюся у нас информацию о состоянии здоровья пациента и заключенного Саакашвили. Если эта просьба не будет удовлетворена, думаю, что заключение консилиума все равно будет играть решающую роль для оценке прав, здоровья и безопасности пациента», - сказала Нино Ломджария.
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