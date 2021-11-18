

Цуладзе: Состояние Саакашвили таково, что пациента нужно переводить

18.11.2021 11:39





По заявлению одного из врачей, входящих в мультипрофильную группу, созданную народным защитником Грузии, позиция всех девяти врачей в отношении Михеила Саакашвили едина.



Как заявил представителям СМИ врач Тенгиз Цуладзе в ходе встречи народного защитника и членов мультипрофильной группы, заключение будет представлено в ближайшее время.



«Мы считаем, что его состояние таково, что пациента нужно переводить, однако, окончательное заключение будет представлено. По этому вопросу мы, все девять врачей придерживается одного мнения, выйдем и сообщим», - заявил один из членов группы, врач Тенгиз Цуладзе.



В гостинице «Тбилиси Марриотт» в эти минуты проходит встреча народного защитника Грузии и созданной омбудсменом мультипрофильной группы врачей. Встреча связана с состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и результатами мониторинга учреждения №18.



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