|
|
|
Цуладзе: Состояние Саакашвили таково, что пациента нужно переводить
18.11.2021 11:39
По заявлению одного из врачей, входящих в мультипрофильную группу, созданную народным защитником Грузии, позиция всех девяти врачей в отношении Михеила Саакашвили едина.
Как заявил представителям СМИ врач Тенгиз Цуладзе в ходе встречи народного защитника и членов мультипрофильной группы, заключение будет представлено в ближайшее время.
«Мы считаем, что его состояние таково, что пациента нужно переводить, однако, окончательное заключение будет представлено. По этому вопросу мы, все девять врачей придерживается одного мнения, выйдем и сообщим», - заявил один из членов группы, врач Тенгиз Цуладзе.
В гостинице «Тбилиси Марриотт» в эти минуты проходит встреча народного защитника Грузии и созданной омбудсменом мультипрофильной группы врачей. Встреча связана с состоянием здоровья экс-президента Грузии Михеила Саакашвили и результатами мониторинга учреждения №18.
|
|
|
Информационно-аналитический портал Грузия Online
Новости Грузии, эксперты и аналитики о конфликтах (Абхазия, Самачабло), Грузия на пути в НАТО, геополитика Кавказа, экономика и финансы Грузии
© "Грузия Online", 2005, Тбилиси, Грузия,
Дизаин: Iraklion@Co; Редакция:
При использовании материалов гиперссылка на портал обязательна