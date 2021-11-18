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Группа врачей пришла к выводу, что Саакашвили необходимо перевести в гражданскую мультипрофильную клинику
18.11.2021 11:46
Многопрофильная группа экспертов, созданная Народным защитником, на основе консенсуса подготовила отчет о состоянии здоровья Михеила Саакашвили.
По словам Народного защитника Нино Ломджарии, отчет состоит из двух частей: первая часть относится к состоянию здоровья и рекомендациям, а вторая часть — это результаты клинического обследования, которое является закрытым и будет передано только соответствующим лицам.
С содержанием заключения журналистам ознакомил доктор Георгий Григолия.
«Мы оценили состояние Михеила Саакашвили как критическое. Это состояние оценивается как критическое, потому что он голодает в течение 48 дней. У него признаки энцефалопатии, недостаток калия, низкое количество гемоглобина, что в сочетании с талассемией дает нам возможность опасного осложнения. Он также указывает на признаки гастродуоденального кровотечения — все это укладывается в статус того, что называется критическим состоянием », — сказал Георгий Григолия.
Согласно заключению многопрофильной группы экспертов, созданной народным защитником для мониторинга медицинских услуг, оказываемых находящемуся в заключении и продолжающему голодовку экс-президенту Михеилу Саакашвили, из-за критического состояния здоровья бывшего президента рекомендуется немедленно продолжить его лечение в отделении интенсивной терапии полипрофильной клиники, а таким условиям «клиника 18-го (тюремного медицинского) учреждения не удовлетворяет».
По словам медицинских экспертов, тюремная больница в настоящее время формируется: только часть медицинского оборудования работает, а остальное проходит тестовый режим. Врачи отметили, что в настоящее время в тюремной больнице круглосуточно работают врач-терапевт и реанимационная бригада, но предупредили, что, хотя круглосуточная доступность реаниматолога является положительным моментом, это создает ложное чувство безопасности. Поскольку многопрофильные специалисты не могут постоянно находиться в местах лишения свободы, а при резком ухудшении состояния реанимационные мероприятия могут оказаться неэффективными.
Саакашвили были поставлены следующие диагнозы:
•энцефалопатия Вернике,
•прогрессирующая гипокалиемия,
•анемия, талассемия
•вероятность желудочного кровотечения.
Кроме того, подчеркивается в заключении, состояние Саакашвили ухудшается из-за отказа от полноценного лечения и повышенного стресса. «Энцефалопатия Вернике не была диагностирована из-за отсутствия невролога, не исследована вероятность желудочного кровотечения, не рассмотрена необходимость постоянной кардиологической телеметрии на фоне гипокалиемии», — сказано в заключении.
Врачи считают, что в ближайшее время все выявленные диагнозы могут закончится следующими обострениями:
•эпилептическим статусом или комой,
•желудочным кровотечением,
•летальной аритмией,
•почечной недостаточностью,
•рабдомиолизом,
•пульмональным эмболизмом
•сердечной недостаточностью.
Кроме того, отмечают специалисты, в случае прекращения голодовки есть большая вероятность развития рефидинг-синдрома — комплекс опасных для жизни метаболических нарушений.
По мнению врачей, у пациента с указанными рисками в медицинском учреждении должны быть:
1.Соответствующее оборудование и инфраструктура
2.Многопрофильный медицинский персонал
3.Комплексный опыт работы с командой управления пациентами
4.Круглосуточный и экстренный доступ к многопрофильным медицинским услугам.
Заключение
В связи с критичностью состояния пациента немедленно рекомендуется продолжить его лечение в функциональном и опытном полипрофилактическом стационаре, в частности, в отделении интенсивной терапии, условиям которого клиника 18-го учреждения не отвечает.
Члены группы специалистов / экспертов:
•Георгий Григолия, анестезиолог-реаниматолог;
•Григол Хурцидзе, внутренние болезни / госпитальная медицина;
•Георгий Качарава, кардиолог;
•Георгий Папиашвили, кардиолог / аритмолог;
•Аида Гозалова — гематолог, клинический онколог, терапевт, специалист паллиативной медицины;
•Мамука Мачаидзе, инфекционист, терапевт;
•Тенго Цуладзе, невролог;
•Нино Заврашвили, врач-эндокринолог.
Омбудсмен Нино Ломджария приняла решение создать медицинскую группу после того, как членов созданного правительством консилиума не впустили в пенитенциарное учреждение.
Ранее Нино Ломджария попросила ЕСПЧ включить омбудсмена третьей стороной в рассматриваемом деле Саакашвили и выразила готовность предоставлять информацию, в том числе, в связи с состоянием его здоровья. Выводы врачей омбудсмен направит в Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ). Суд обязал министерство юстиции Грузии до 24 ноября направить информацию о состоянии Саакашвили и условиях его содержания.
Бывший президент Грузии Михеил Саакашвили голодает 48 дней. Он готов прекратить голодовку, если его доставят в больницу гражданского типа.
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