

Леван Ратиани: Происходит кошмар...

18.11.2021 12:18





Директор Первой университетской клиники Леван Ратиани рассказал о сложной эпидемиологической ситуации в стране.



По его словам, последние две недели в Первой университетской клинике нет ни одного свободного места. На данном этапе в реанимации находятся 42 инфицированных, 99% из которых находятся на аппарате ИВЛ.



Врач призывает общество бороться за спасение жизней друг друга.



«Происходит кошмар ... такого никогда не было. Наверное, он уже наступил, немного осталось до того момента, когда закончится грань. Настает момент, когда человек истощается. Врачи тоже люди и страна может достичь плачевных результатов", - заявил Леван Ратиани в эфире "Рустави 2".



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